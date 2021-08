NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh nach endgültigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Kochboxen-Anbieter habe insgesamt ordentlich abgeschnitten und in der ersten Jahreshälfte eine gute Entwicklung der Kundenzahlen gezeigt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Am heutigen Tag dürfte der Fokus der Anleger indes auf den Gründen für die gesenkte Margenprognose (Aebitda) sowie den jüngsten Handelsentwicklungen liegen. Er bleibe der Aktie gegenüber auch wegen möglicherweise steigender Marketingkosten für die Kundenbindung und -akquise vorsichtig./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2021 / 06:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2021 / 06:47 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.