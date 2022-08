NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kürzung der Umsatzprognose für 2022 habe gezeigt, dass der Kochboxenlieferdienst mit erheblichem Gegenwind aufgrund der angespannten Budgets der Verbraucher konfrontiert sei, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gekappte Unternehmensprognose für das bereinigte operative Ergebnis werfe zudem Fragen über das angemessene Marketing-Niveau für die Kundenwerbung auf./ck



