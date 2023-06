NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Hellofresh beim Kursziel von 22,90 Euro mit "Neutral" aufgenommen. 2023 sei ein Übergangsjahr für europäische Essenslieferanten, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Es sei geprägt von hohen Vergleichswerten aus der Corona-Zeit, hoher Inflation und schwachen Konsumausgaben. Andererseits helfe Rationalisierung der Profitabilität. Mit dem schwachen Kursverlauf seit Jahresbeginn hält sie die Unsicherheiten für eingepreist. Der Markt wolle aber nun zunächst Wachstum sehen und eine weitere Branchenkonsolidierung. Bei Hellofresh lobt sie die Chancen, moniert aber die hohen Abwanderungsquoten. Damit benötige man weiter hohe Marketingaufwendungen./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2023 / 01:09 / CEST

