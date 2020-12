ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Hellofresh vor dem Kapitalmarkttag am 10. Dezember auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Essenslieferdienst dürfte seinen Umsatz zwischen 2019 bis 2023 verdreifachen, schrieb Analystin Victoria Petrova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen verfüge darüber hinaus über zahlreiche Synergiepotenziale./mf/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 04:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.