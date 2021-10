ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hellofresh nach Aussagen von Managern des US-Konkurrenten Blue Apron von 96 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sie ziehe das Fazit, dass die gute Umsatzentwicklung in den USA anhalte, der Gegenwind bei den Kosten aber auch, schrieb Analystin Victoria Petrova in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies lasse auch Rückschlüsse für Hellofresh zu. Für den deutschen Kochboxanbieter reduzierte sie daher ihre Margenerwartungen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2021 / 03:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.