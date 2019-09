NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 14 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Obwohl viele einen vorsichtigen Blick auf das Geschäftsmodell des Anbieters von Kochboxen hätten, liefere dieser doch gute Ergebnisse ab, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum und die Profitabilität seien stark, die Bewertung attraktiv./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2019 / 22:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2019 / 12:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.