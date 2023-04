NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Kochboxenlieferant habe ordentlich abgeschnitten und mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) klar positiv überrascht, schrieb Analyst Marcus Diebel am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die deutlich angestiegenen Marketingkosten sollten derweil keine Überraschung sein und lägen immer noch unter seiner Prognose. Als ermutigend wertete Diebel die bestätigten Jahresziele./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 06:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 06:43 / BST



