NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Hellofresh nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Zwar habe der Kochboxenlieferant die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen, doch die operative Profitabilität (Ebitda-Marge) habe sich im Jahresvergleich halbiert, schrieb Analyst William Woods in einer ersten Reaktion am Montagabend. Das stelle die Erwartungen für das kommende Jahr in Frage./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2021 / 20:36 / UTC



