NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Dies schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem Thema Nachhaltigkeit des Kochboxenherstellers. Das Unternehmen könne hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, durch Vereinfachung und Konzentration auf die kleine Gruppe der treusten Kunden. Denn dann winken aus Woods Sicht nicht nur höhere Nachhaltigkeit, sondern auch Anlegerrenditen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2022 / 17:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2022 / 05:00 / UTC



