Henkel vz. Aktie
|86,84EUR
|-0,42EUR
|-0,48%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts bereits bekannter Eckdaten liege der Fokus vor allem auf den Perspektiven für das Schlussquartal, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
86,56 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,88%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start fester (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
10.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
10.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.11.26
|Gewinne in Frankfurt: nachmittags Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
10.11.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Dienstagmittag steigen (finanzen.at)
|
10.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|10.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|86,86
|-0,46%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:16
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:10
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:49
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|KSB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07:15
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:12
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:33
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.