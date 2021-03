NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 110 Euro angehoben. Analyst Martin Deboo ist in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein zweites Mal optimistisch für das Klebstoffgeschäft geworden - dieses Mal allerdings basierend auf einer zyklischen Erholung. Angetrieben werde diese wohl durch die klebstoffbedürftige Produktion von E-Autos und 5G-Technik. Außerdem sei die Henkel-Aktie derzeit nicht besonders anspruchsvoll bewertet./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / 19:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2021 / 19:33 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.