NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 110 auf 93 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Anleger sollten sich auf jene zwei Drittel des Konzerns konzentrieren, in denen es rund laufe, und nicht nur auf die Probleme in Nordamerika, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch ein vorsichtigerer Bewertungsansatz verspreche deutliches Kurspotenzial./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2021 / 16:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2021 / 00:00 / ET



