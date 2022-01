NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 93 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine für 2022 gekürzten Schätzungen für den Konsumgüterkonzern reflektierten die mittlere Spanne der von Henkel neu formulierten Prognose für den Umsatz aus eigener Kraft sowie das untere Ende des Margenausblicks, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Die anhaltende Rotation in "Value" erachtet er aber als einen "steigenden Strom, der alle Boote mit nach oben befördert" und dies gelte selbst für Henkel./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2022 / 18:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2022 / 19:00 / ET



