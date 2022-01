FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Henkel nach den jüngsten Ankündigungen des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers von 90 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zusammenlegung der beiden Konsumentengeschäftsbereiche werde die Probleme des Konzerns nicht lösen können, sondern sie wohl eher noch verschärfen, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sehe nicht, wie sich dadurch das Wachstumsprofil verbessern könne./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 07:25 / GMT



