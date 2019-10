LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel vor dem Hintergrund der Unruhen in Hongkong von 91 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Auch wenn Hongkong im weltweiten Kontext klein sei, rechne er mit einem negativen Einfluss auf die Geschäfte europäischer Konsumgüterhersteller, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter anderem seien die gesamtwirtschaftlichen Neuigkeiten zu chinesischen Autos und ostasiatischen Elektronikherstellern nicht hilfreich für Henkels Geschäft mit Klebstoffen oder Beiersdorfs Tesa-Geschäft./ck/mis





Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 00:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.