LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel vor Zahlen von 89 auf 91 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das dritte Quartal dürfte für die meisten Konsumgüterhersteller eine klare Verbesserung gegenüber dem zweiten Quartal zeigen, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er hob seine Schätzungen für das organische Umsatzwachstum der Mehrheit der von ihm beobachteten Unternehmen an, darunter auch für Henkel. Trotz des Kursrückgangs seien bei Henkel aber keine kurzfristigen Kurstreiber auszumachen. Reckitt Benckiser bleibt Simpsons bevorzugter Titel in Europa, L'Oreal dagegen steht in seiner Gunst ganz unten./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2020 / 22:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2020 / 04:00 / GMT



