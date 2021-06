LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat das Kursziel für Henkel von 101 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Zwar habe er seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie im laufenden Jahr wegen des Kostendrucks durch benötigte Rohstoffe etwas gesenkt, zugleich aber sein Bewertungsmodell an die gestiegene Branchenbewertung angepasst, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die wachsende Kostenbelastung dürfte sich bei dem Konsumgüterkonzern vor allem in der zweiten Jahreshälfte bemerkbar machen. Die Preisgestaltung im Laufe des kommenden Jahres sollte sie aber wieder wettmachen./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2021 / 00:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.