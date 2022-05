NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Henkel von 65 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Wegen historischer Fehler sowie des schwierigen operativen Umfelds werde das Ergebnis je Aktie (EPS) des Konsumgüterherstellers 2022 wohl auf den Stand von vor zehn jahren zurückfallen, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie biete zwar etwas Unterstützung. Doch sie glaube kaum, dass bei den Gewinnen der Tiefpunkt schon erreicht sei./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.