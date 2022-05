LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Iain Simpson reagierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem höheren Kursziel auf die guten Preise im Konsumgütergeschäft. Die coronabedingten Lockdowns in China hätten derweil über die Lieferketten rückläufige Volumina im Klebstoffgeschäft zur Folge./bek/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2022 / 11:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2022 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.