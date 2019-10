FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Henkel auf "Halten" mit einem fairen Wert von 85 Euro belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern sei im zweiten Halbjahr mit keiner Verbesserung gegenüber der ersten Jahreshälfte zu rechnen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Freitag vorliegenden Studie. So könnte sich zwar der im Jahresdurchschnitt 2019 gegenüber dem Euro moderat stärkere US-Dollar leicht positiv in den Geschäftszahlen niederschlagen. Dem stünden allerdings zu erwartende Einbußen in der Umrechnung einiger bedeutender Währungen in den Wachstumsmärkten gegenüber./la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 10:08 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2019 / 13:06 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.