NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 86,50 Euro belassen. Das zweite Quartal des Konsumgüterkonzerns sollte die schwachen Rahmenbedingungen der Branche widerspiegeln, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose. Mit seinen Schätzungen für das Wachstum im Gesamtjahr bewege er sich am unteren Ende der Analystenerwartungen. Die Bewertung sei zwar verlockend, es fehlten derzeit aber überzeugende Anreize für eine Neubewertung./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / 14:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2019 / 00:00 / ET



