HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel anlässlich der Spekulationen um eine Wella-Übernahme auf "Hold" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Gemeinsam würde man zur klaren Nummer Zwei auf dem globalen Haarpflegemarkt, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Solange die Düsseldorfer nicht bei ihrem eigenen Schönheitspflegegeschäft die Trendwende geschafft hätten, wäre ein Kauf von Wella mit ihrer schwachen Umsatzentwicklung hochriskant./ag/la



