NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Bekanntgabe der Prognose für das Geschäftsjahr 2020 auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die angepeilte Marge - gemessen am bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) - von rund 15 Prozent bedeute, dass die Profitabilität des Konsumgüterkonzerns wieder unter das Niveau von 2013 absacke, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun könnten die Markterwartungen für den Gewinn je Aktie im Jahr 2020 im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sinken./la/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2019 / 14:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2019 / 14:53 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.