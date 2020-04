NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel nach der Streichung des Jahresausblicks wegen der Virus-Krise und nach Äußerungen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Angesichts des leichten Rückgangs im ersten Jahresviertel habe sich der Umsatz des Konsumgüterkonzerns besser gehalten als gedacht, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch bleibe sie vorsichtig, da die Folgen der Virus-Krise noch deutlicher sichtbar werden dürften, vor allem im Klebstoffgeschäft sowie bei Profi-Kosmetikprodukten./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 17:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.