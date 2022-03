HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 64 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Konsumgütern sehe sich wetterbedingten Unterbrechungen der Zulieferketten ausgesetzt sowie einem zunehmenden Wettbewerbsdruck in Nordamerika, schrieb Analyst James Targett in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Eine Lösung dieser Widrigkeiten werde wohl einige Zeit dauern./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.