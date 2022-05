FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Henkel von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 75 Euro gesenkt. Analyst Tom Sykes begründete die Abstufung in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer nur schwachen Preismacht des Konsumgüter- und Klebstoffkonzerns und zugleich hohen Nachfragerisiken. Während die Rohstoffpreise anzögen, verfüge Henkel nicht über die Markenstärke anderer Wettbewerber./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2022 / 05:58 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.