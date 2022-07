NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Analyst Martin Deboo liegt mit seinen Erwartungen für das zweite Quartal und erste Halbjahr des Konsumgüterherstellers laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick beim Umsatz knapp über dem Marktkonsens und bei der Marge darunter. Deboo sorgt sich über die möglichen Auswirkungen der Energieknappheit auf das Klebstoffgeschäft im Winter./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2022 / 19:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2022 / 19:43 / ET



