NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Analyst Bruno Monteyne konnte in der Quartalsbilanz keine größeren Überraschungen entdecken. Eine von zwei entscheidenden Fragen sei, ob der Umbau des Konsumgütergeschäfts dieses auch operativ voranbringt. Die zweite große Frage sei, ob und wie sehr eine Gasknappheit den Konzern belasten werde, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 15:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2022 / 01:30 / UTC



