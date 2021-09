NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Wachstum des Konsumgüterkonzerns dürfte sich im Vergleich zum ersten Halbjahr erheblich verlangsamt haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Aussichten für die Profitabilität im Gesamtjahr 2021 recht diffus./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2021 / 17:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2021 / 00:15 / BST



