FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Henkel von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 108 auf 75 Euro gesenkt. Der Kurseinbruch vom Freitag könnte nicht ausreichen, um die Korrektur der Ergebnisschätzungen am Markt abzubilden, schrieb Analyst Pierre Tegner in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zusammenlegung der Konsumentengeschäfte hält er für strategisch fragwürdig./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 08:32 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 08:37 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.