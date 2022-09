NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Die Nachfrage nach Konsumgütern sei trotz enormer Preissteigerungen weiterhin robust, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dabei seien Unternehmen mit dem größten Geschäft in Westeuropa und im Massenmarkt stärker von einer eventuellen Verschlechterung der Nachfrage bedroht - hierzu zählt die Expertin unter anderem Henkel und Unilever./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 00:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / 01:05 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.