NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Sie habe nach den Quartalszahlen und der anschließenden Analystenkonferenz des Konsumgüterherstellers ihre Ergebnisprognose (EPS) und ein wenig auch die Profitabilitätsschätzung (Ebit-Marge) für das laufende Jahr angehoben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz der verbesserten Umsatzdynamik und guter Ergebniserwartungen bleibe das Wachstum aber am niedrigsten in der Branche, während die Aktie ihren Bewertungsabschlag bereits verringert habe./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2023 / 07:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2023 / 07:12 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.