NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen und einem Ausblick auf 2022 von 100 auf 87 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Zahlen für 2021 seien gut, der Ausblick auf 2022 sei schlecht und die mittelfristigen Ziele seien irrelevant, solange nicht wieder Vertrauen geschaffen werde, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv wertete der Experte den angekündigten Aktienrückkauf des Konsumgüterkonzerns./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 08:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2022 / 08:18 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.