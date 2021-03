NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach Jahreszahlen des Konsumgüterherstellers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Ergebnisschätzung (EPS) für 2021 vor allem wegen negativer Währungseffekten und steigenden Rohstoffpreisen. Ihre ebenfalls reduzierte Margenschätzung (Ebit) liege aber immer noch über der Zielspanne des Unternehmens sowie der Konsensprognose. Pannuti geht weiter von einem starken vergleichbaren Umsatzwachstum aus. Dazu sei die Aktie günstig bewertet./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2021 / 08:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2021 / 08:06 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.