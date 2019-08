NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 96 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones bezog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das zweite Quartal und Währungsbewegungen in seine Schätzungen ein - mit dem Effekt etwas niedrigerer organischer Umsatzprognosen. Die Wende des Konsumgüterkonzerns werde kein einfaches Unterfangen, so der Experte./tih/jsl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2019 / 12:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / 12:03 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.