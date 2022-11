NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Analyst James Edwardes Jones attestierte dem Unternehmen in einer ersten Reaktion am Dienstag einen guten Umsatz. Zu den erhöhten Jahreszielen des Konsumgüterherstellers merkte er an, dass der bisherige Ausblick bewundernswert umsichtig gewesen sei. Es gebe aber keinen Grund, nun über den angehobenen Ausblick zu begeistert zu sein./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 02:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2022 / 02:20 / EDT





