ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel vor Zahlen von 82 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte im ersten Halbjahr schwach abgeschnitten haben, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin kürzte ihre Erwartungen für die Klebstoffsparte. Die Jahresziele der Düsseldorfer erschienen herausfordernd, dennoch dürfte Henkel zunächst am Ausblick festhalten./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / 02:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



