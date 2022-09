NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Henkel von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 67 auf 62 Euro gesenkt. Zwar honoriere er die Fortschritte in der Konsumgütersparte und sehe auch wenige Risiken für die Ergebnisse 2022, doch sei er vorsichtig hinsichtlich des Ausblicks für die Sparte Klebstoffe, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese aber mache 50 Prozent des Konzernumsatzes aus. Er rechnet für diesen Geschäftsbereich mit sinkenden Margen sowie Kostendruck und verweist auf einen negativen Produktmix./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2022 / 21:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



