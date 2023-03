FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel nach Geschäftszahlen von 58 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Konsumgüterherstellers habe seine Erwartung im zweiten Halbjahr etwas übertroffen, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings bedeute der Rückzug vom russischen Markt, dass es ein weiteres Jahr ohne Wachstum beim Gewinn je Aktie gebe./bek/mis



