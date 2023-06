FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 55 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Mit seiner vorsichtigeren Einschätzung für den Konsumgüterhersteller sei er etwas zu früh gewesen, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erholung der Bruttogewinne sei im Klebstoffgeschäft besser gewesen als von ihm erwartet, zudem habe sich der Marktanteil in den USA stärker stabilisiert. Seine Prognosen erhöhte der Experte an das obere Ende der Unternehmensprognose für 2023. Weiterhin prognostiziert er aber sinkende Volumina und Preise im Klebstoffgeschäft im Geschäftsjahr 2024./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2023 / 06:59 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.