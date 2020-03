FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Henkel nach durchwachsenen Zahlen für das vierte Quartal von 83 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Lars Lusebrink senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Düsseldorfer. Er bleibt angesichts des schwierigen Wettbewerbsumfelds in Westeuropa, Nordamerika und China sowie für das Klebstoff- und Körperpflegegeschäft skeptisch./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2020 / 09:40 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2020 / 11:35 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.