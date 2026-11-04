Hennes & Mauritz AB Aktie

15,77EUR -0,33EUR -2,02%
Hennes & Mauritz AB ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872318 / ISIN: SE0000106270

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03.11.2026 22:38:53

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat H&M auf "Underweight" mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen belassen. Bei einer Analystenveranstaltung habe der Textilkonzern mehr Einblick in die anhaltenden internen Veränderungen seit der Amtsübernahme von Konzernchef Daniel Erver Anfang 2024 gegeben, schrieb Georgina Johanan in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie verwies auf Fortschritte bei den Margen. Die Umsatzentwicklung dürfte indes auch das Management weiterhin für enttäuschend halten./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:10 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Underweight
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
114,00 SEK
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
177,40 SEK 		Abst. Kursziel*:
-35,74%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
177,40 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-35,74%
Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

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02.11.26 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
29.09.26 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
28.09.26 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
25.09.26 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) 15,77 -2,02% Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

Aktuelle Aktienanalysen

07:20 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:16 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:15 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
07:08 IONOS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
03.11.26 Evonik Halten DZ BANK
03.11.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 AstraZeneca Kaufen DZ BANK
03.11.26 Lufthansa Halten DZ BANK
03.11.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
03.11.26 Apple Verkaufen DZ BANK
03.11.26 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
03.11.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Eni Buy UBS AG
03.11.26 BP Buy UBS AG
03.11.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
03.11.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
03.11.26 Apple Underweight Barclays Capital
03.11.26 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
03.11.26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.11.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.11.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.11.26 Visa Kaufen DZ BANK
03.11.26 CTS Eventim Buy UBS AG
03.11.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
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