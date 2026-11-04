Hennes & Mauritz AB Aktie
|15,77EUR
|-0,33EUR
|-2,02%
WKN: 872318 / ISIN: SE0000106270
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat H&M auf "Underweight" mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen belassen. Bei einer Analystenveranstaltung habe der Textilkonzern mehr Einblick in die anhaltenden internen Veränderungen seit der Amtsübernahme von Konzernchef Daniel Erver Anfang 2024 gegeben, schrieb Georgina Johanan in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie verwies auf Fortschritte bei den Margen. Die Umsatzentwicklung dürfte indes auch das Management weiterhin für enttäuschend halten./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Underweight
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
114,00 SEK
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
177,40 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-35,74%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
177,40 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-35,74%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
24.09.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 157 Kronen (dpa-AFX)
|
23.09.26
|Ausblick: H&M stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.09.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.06.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 114 Kronen (dpa-AFX)
|
25.06.26
|H&M enttäuscht auch im zweiten Quartal - Aktie des Modehändlers fällt (dpa-AFX)
|
24.06.26
|Ausblick: H&M legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.06.26
|ROUNDUP: Warnstreik bei Kaufland - was Kunden erwartet (dpa-AFX)
|
10.06.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|02.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.25
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes & Mauritz AB Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|15,77
|-2,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:20
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|03.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|03.11.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG