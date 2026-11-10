HENSOLDT Aktie
|83,56EUR
|0,82EUR
|0,99%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
10.11.2026 08:46:28
HENSOLDT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Buy" belassen. Das neue Umsatzziel bis 2035 vom Kapitalmarkttag beruhige hinsichtlich der langfristigen Wachstumsaussichten, schrieb Ben Brown am Dienstagmorgen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
98,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
83,72 €
|
Abst. Kursziel*:
17,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,28%
|
Analyst Name::
Ben Brown
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HENSOLDT
Analysen zu HENSOLDT
|08:46
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|84,04
|1,57%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:53
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:14
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:13
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|07:51
|GEA Buy
|UBS AG
|07:50
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|07:49
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:36
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|07:24
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:16
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG