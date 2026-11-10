HENSOLDT Aktie
|83,88EUR
|1,14EUR
|1,38%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hensoldt von 98 auf 96 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf einer Kapitalmarktveranstaltung des Rüstungskonzerns habe dieser Glaubwürdigkeit gegenüber Begeisterung vorangestellt, schrieb Ben Brown in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im derzeitigen angeschlagenen Umfeld für die Branche sei das positiv. Höhere Eigenkapitalkosten zögen ein niedrigeres Kursziel nach sich./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
96,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
83,56 €
|
Abst. Kursziel*:
14,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,45%
|
Analyst Name::
Ben Brown
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDT
|
17:58
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
10:32
|ROUNDUP: Hensoldt will bis 2035 noch stärker wachsen - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
08:04
|Hensoldt will bis 2035 noch stärker wachsen (dpa-AFX)
|
08:00
|EQS-News: Kapitalmarkttag: HENSOLDT bestätigt Umsatzambition von 6 Milliarden Euro für 2030 und strebt 10 Milliarden Euro für 2035 an (EQS Group)
|
08:00
|EQS-News: Capital Markets Day: HENSOLDT confirms revenue ambition of 6 billion euros for 2030 and aims for 10 billion euros in 2035 (EQS Group)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
09.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
Analysen zu HENSOLDT
|20:52
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:52
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:52
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|83,88
|1,38%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:52
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:42
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20:00
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:12
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:12
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:25
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|17:21
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|17:21
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:38
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|16:13
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|16:12
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|15:07
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:28
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|14:25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|12:00
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11:26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:17
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|11:12
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|11:11
|GEA Hold
|Warburg Research
|11:09
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|11:08
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10:55
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|10:54
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:54
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|10:47
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:20
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10:11
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:55
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:52
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:40
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|09:22
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research