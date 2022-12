HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt nach einem Kapitalmarkttag von 27,50 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungselektronik-Hersteller habe sich zwar endlich zu den finanziellen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine für die Geschäfte in den kommenden Jahren geäußert, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aussagen seien aber weniger detailliert und ambitioniert als bei anderen Branchenunternehmen ausgefallen. Die Aktie habe indes deutlich Luft nach oben./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.