NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hensoldt auf "Neutral" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Von der Übernahme des Rüstungsspezialisten ESG erwarte der Rüstungselektronikkonzern 2026 einen moderaten Ergebnisbeitrag, der dann bis 2028 ansteige, schrieb Analyst David Perry am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dass Großaktionär Leonardo nicht an der damit verbundenen Kapitalerhöhung teilnehme, könnte signalisieren, dass die Italiener an ihrer Hensoldt-Beteiligung nicht langfristig festhalten wollten. Für Hensoldt wäre das wegen des dann höheren Streubesitzes positiv./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 01:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 01:07 / GMT





