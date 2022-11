NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der jüngste Ausverkauf bei Aktien aus der Rüstungsbranche eröffne einen guten Einstiegszeitpunkt, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Rüstungselektronik-Hersteller habe zwar gesagt, dass er immer noch nicht in der Lage sei, die Auswirkungen des von Deutschland angekündigten 100-Milliarden-Rüstungspaketes auf das Geschäft abschließend abzuschätzen. Allerdings stehe man im ständigen Dialog mit der deutschen Regierung über ihre Beschaffungspläne und es würden einige Fortschritte gemacht. Details zu den mittel- und langfristigen Geschäftsaussichten könnte der Kapitalmarkttag im Dezember liefern./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / 18:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2022 / 18:18 / GMT



