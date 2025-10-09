Hermès Aktie
|2 148,00EUR
|-13,00EUR
|-0,60%
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
Hermès (Hermes International) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hermes von 2450 auf 2420 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investorenstimmung habe sich mit Blick auf Europas Luxusgüterkonzerne im vergangenen Quartal dank einer besseren währungsbereinigten Umsatzentwicklung aufgehellt, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erholung sei noch in einem frühen Stadium und könnte bei positiven Signalen aus China weiter Fahrt aufnehmen. Neben LVMH stufte Cochrane auch Burberry hoch. Beide Titel verdienten nun ebenso ein Kaufvotum wie die von Hermes, Pandora und Zegna. Etwas vorsichtiger ist der Experte bei Richemont, Kering und Moncler, sieht aber keine klaren Abwärtsrisiken./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 04:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
2 420,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
2 157,00 €
|
Abst. Kursziel*:
12,19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2 148,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,66%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
|08.10.25
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Hermès Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Hermès Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|30.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|Hermès Overweight
|Barclays Capital
|17.04.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Hermès Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
