2 148,00EUR -13,00EUR -0,60%
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

09.10.2025 10:03:15

Hermès (Hermes International) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hermes von 2450 auf 2420 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investorenstimmung habe sich mit Blick auf Europas Luxusgüterkonzerne im vergangenen Quartal dank einer besseren währungsbereinigten Umsatzentwicklung aufgehellt, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erholung sei noch in einem frühen Stadium und könnte bei positiven Signalen aus China weiter Fahrt aufnehmen. Neben LVMH stufte Cochrane auch Burberry hoch. Beide Titel verdienten nun ebenso ein Kaufvotum wie die von Hermes, Pandora und Zegna. Etwas vorsichtiger ist der Experte bei Richemont, Kering und Moncler, sieht aber keine klaren Abwärtsrisiken./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 04:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
2 420,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2 157,00 € 		Abst. Kursziel*:
12,19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2 148,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,66%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08.10.25 Hermès Kaufen DZ BANK
01.10.25 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Hermès Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 Hermès Outperform Bernstein Research
29.09.25 Hermès Neutral UBS AG
