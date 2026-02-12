Hermès Aktie

2 159,00EUR 41,00EUR 1,94%
Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

12.02.2026 10:25:54

Hermès (Hermes International) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hermes nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2400 Euro auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Luxusgüterkonzerns seien unerwartet stark ausgefallen, schrieb James Grzinic am Donnerstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Hermès (Hermes International) Buy
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
2 400,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2 145,00 € 		Abst. Kursziel*:
11,89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2 159,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,16%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

