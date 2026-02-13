Hermès Aktie

2 140,00EUR -10,00EUR -0,47%
Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

13.02.2026 11:42:10

Hermès (Hermes International) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2600 Euro auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe starke Jahreszahlen vorgelegt, schrieb Nick Anderson am Donnerstag. Die Aktie gehören zu seinen Favoriten im Sektor./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
2 600,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2 138,00 € 		Abst. Kursziel*:
21,61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2 140,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,50%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

